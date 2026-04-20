キャッチボールで調整する中日・桜井＝ナゴヤ球場中日のドラフト2位新人、桜井が22日の巨人戦（上毛敷島）で3度目の先発に臨む見込みとなった。4日にプロ初黒星を喫した後は1、2軍で計3試合に救援登板し「野球人生で中継ぎはほぼなかったので、いい経験になった」。待望の初勝利へ「気持ちを切り替え、勝つことに集中する」と表情を引き締めた。20日はナゴヤ球場でブルペン投球を行うなどして調整した。初めて顔を合わせる巨人