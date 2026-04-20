多国籍ガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）が、世界最大音楽祭「コーチェラ」の舞台で、圧倒的な存在感を示した。10日に続き、17日にも同ステージに立ち、大好評を得た。17日に米カリフォルニア州インディオで開催された「コーチェラ」サハラステージに登場し、45分間で11曲を披露した。10日の初公演に続き、2度目の舞台も収容人数6万人規模の会場は、押し寄せた観客で超満員となった。韓国メディアのスポーツ京郷は20日「新