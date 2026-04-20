戸郷翔征は、巨人のエースとして2022年から3年連続で12勝をあげ、2023年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の決勝では、アメリカ打線の中心マイク・トラウトとトレイ・ターナーを三振に斬ってみせた。間違いなく、当時の戸郷は球界を代表するエースだった。独特のサイドハンドからのフォーシームは最速150kmを超え、決め球スプリットの変化も鋭く大きかった。近い将来、MLB行きも既定路線といわれたほどだ。そんな戸