『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、彼らが設立した製作会社Upside Down Picturesによる新シリーズ『ザ・ボローズ』が、Netflixにて5月21日より世界独占配信される。このたび、謎を解明すべく住人たちが団結する姿を映した、冒険の始まりを予感させるティザー予告編が解禁となった。【動画】シニア版『ストレンジャー・シングス』？高齢者が団結し謎の解明に挑む