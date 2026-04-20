◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市内の所属ジムで会見。ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との頂上決戦に向け「負けられない気持ちは非常に強い」と決意を語った。昨年３月３１