１９７７年から本紙の詰将棋連載を担当している伊藤果八段が２０日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「第５３回将棋大賞表彰式・昇段者免状授与式」に出席した。新戦法や新手などを表彰する升田幸三賞を受賞。飛車や玉を風車のように動かして相手の攻めを受け流す「風車」（かざぐるま）。「風車は元々相手を攻め潰すような戦法ではなくて、じっと耐える」と説明。３２年越しの受賞については「升田幸三賞の歴史の中で言えば