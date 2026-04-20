プロ野球の公示が発表され、借金１１で最下位に沈む中日の出場選手登録の抹消はなかった。前日（１９日）の阪神戦も逆転で敗れ、このカードは開幕から６戦全敗。６回途中６失点で降板したエースの高橋宏斗投手について井上一樹監督は「「宏斗はやっぱり、どんなにアレだったりしても１年投げきっていくというのは持ってほしい。仮にちょっとミニキャンプじゃないけど、そういったものを（２軍で）張らなきゃいけないかなという