２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する阪神・才木浩人投手が２０日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールやダッシュで調整した。今季ここまで３試合の登板で２勝０敗、防御率１・８０。ソフトバンク・上沢と並ぶ１２球団トップの２９奪三振と持ち味を存分に発揮している。横浜スタジアムは７回途中２失点で白星を挙げた昨年４月２２日以来、１年ぶり。３連勝中と勢いに乗るチームをさらに加速させるため