あなぶきアリーナ香川 2025年2月にオープンしたあなぶきアリーナ香川の3月末までの施設稼働率は94％でした。 開館した386日のうち363日でメインアリーナやサブアリーナなどの施設が利用されました。 あなぶきアリーナ香川は、サザンオールスターズのこけら落とし公演に始まり、3月末までに15のコンサートが開かれました。 香川県は「大規模イベントから