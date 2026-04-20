歌手・宍戸マサルが20日、自身のインスタグラムを更新。かつてスーパー戦隊シリーズで共演した女性タレントとの2ショットを公開した。 【写真】レッドとピンク30年の時を超えて変身ポーズの2ショット 「久しぶりにオーレンジャー戦友のオーピンク『(さとう珠緒)と立川BAR『クリスタルスカイ』でトークイベントでした★／」と記し、写真をアップした宍戸は1968年生まれ、