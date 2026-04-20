ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山が、アウェーでガンバ大阪と対戦しました。 チームが3連敗と波に乗れない中、2試合連続ゴールと気を吐くフォワード・木村太哉。この日も前半5分、コーナーキックのチャンス。近いサイドで木村が合わせたボールは相手に当たってゴールへ。木村の3試合連続ゴールで