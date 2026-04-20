ダイソーが展開する「THREEPPY」に、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』の新デザインシリーズが登場。“やさしさと自分らしさを大切にする想い”が込められた、「ダンボ」の世界観を日常に取り込める全23種のグッズが展開されます☆ ダイソー「THREEPPY」ディズニー『ダンボ』デザインシリーズ 価格：330円(税込)〜770円(税込)発売時期：2026年4月下旬より順次発売店舗：全国のTHREEPPY※商品により発売時