北朝鮮が19日、近距離弾道ミサイル（CRBM）「火星砲（ファソンポ）11ラ」にクラスター爆弾や破片地雷など殺傷力を高めた各種弾頭部を搭載した試験を行ったと明らかにした。ドローンに続き、中東やウクライナの戦場で有用性が検証された「非対称戦力」パッケージの開発に速度を上げている雰囲気だ。特に代表的な対南打撃手段に多様な種類の弾頭部を搭載できる点を誇示し、韓米に向けた脅威の度合いを高める側面もあるというのが専門