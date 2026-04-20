プロ野球・西武は20日、秋山俊選手を1軍登録選手から抹消しました。2025年ドラフト3位で西武に入団した秋山選手は、5日の楽天戦でプロ初スタメン、初出場。ここまで5試合に出場し、14打数2安打の打率.143の成績を残していました。