記事ポイント熱川バナナワニ園と反射炉ビヤのコラボ缶ビール「Izu Banana Pils」が4月23日に発売温泉熱で育てた台湾バナナ「仙人蕉」の青バナナを使い、350ml缶、税込800円で展開本園売店や公式通販のほか、反射炉ビヤ公式ネットショップ、酒屋、飲食店でも順次販売予定熱川バナナワニ園から、青バナナに着目した新作クラフトビール「Izu Banana Pils」が登場します。反射炉ビヤとのコラボで開発された一杯で、発売日は2026年4月23