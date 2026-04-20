NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。DeNAはデュプランティエ投手を登録抹消しました。来日2年目のデュプランティエ投手は今季からDeNAでプレーし、2試合登板で0勝2敗、防御率3.00。インフルエンザにかかり7日に感染症特例で抹消され、16日に再登録されていました。16日のヤクルト戦では3回に味方のタイムリーエラーで失点するなど、4回2失点(1自責)で2敗目を喫しています。