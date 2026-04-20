◇MLBインターリーグ ブルージェイズ10-4ダイヤモンドバックス(日本時間20日、チェイス・フィールド)ブルージェイズの岡本和真選手が3号ソロを放ち、勝利に貢献しました。「7番・サード」でスタメン出場した岡本選手は3点を先制し、なおも無死満塁で打席が回ると、ライン・ネルソン投手からレフトへの2点タイムリーを記録。チームは一挙8得点を奪います。さらに7点リードの3回、先頭で迎えた第2打席。2番手のアンドルー・ホフマン