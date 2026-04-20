日本テレビ系列のドラマに出演している俳優の仁村紗和さんが警視庁の一日署長を務め、110番通報の適正な利用などについて呼びかけました。20日午後、日本テレビで放送中の日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」に出演する俳優の仁村紗和さんが警視庁・麹町署の一日警察署長を務めました。仁村さんは、不審者が出たことを想定した防犯教室を通じて、110番通報の仕組みや流れなどを学びました。仁村さん「110番するか迷った時と