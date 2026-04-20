大ヒット映画「フラガール」のモデルになった温泉リゾート「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）のダンシングチームで、この夏デビュー予定の新人フラガールが２０日、同施設内でレッスンを開始した。今年の新人は荒木愛海さん、日野樹凛さん、笛木胡乃香さん、吉田海音さんの４人。いずれも福島県外出身で、フラガールに憧れ、厳しいオーディションを突破してきた。この日はストレッチに続き、腰や腕の動きを交え