日本ハムは２０日、水谷瞬外野手について、札幌市内の病院で検査を受け、左尺骨遠位端骨折と診断されたと発表した。同日、出場選手登録も抹消された。ゲーム復帰まで６週間の見通し。水谷は１９日の西武戦（エスコン）の七回の攻撃で１死満塁から一塁へのゴロを放った際、相手の本塁への送球が左手首を直撃。ベンチで手当てを受けた後、いったんは八回の守備に就いたが、イニング途中で交代した。試合後は「大丈夫です。痛いの