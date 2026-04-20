１８日に放送された日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる」では、学校でも人気者の完璧主義の少年が父親と一緒にフリースクール「ユカナイ」にやってくる。５年生の朔玖は友達とのトラブルもなく、勉強も運動も得意。だが突然、学校に行くことが「ダルい」と言い出し、父親とともにユカナイにやってくる。父の紘一（竹財輝之助）は、朔玖への質問にも先回りして答えてしまう。タツキ（町田啓太）が「サッカーかなにかや