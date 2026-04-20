首相官邸に入る高市首相＝20日午前高市早苗首相は21日、就任から半年を迎える。今年2月の衆院選圧勝と高い内閣支持率を追い風に、保守色の強い政策の実現を図る。ただ、参院は少数与党のままで、法案成立には野党の協力が欠かせない。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰が国民生活を直撃。首相の国会答弁をきっかけに悪化した日中関係は停滞している。リスクをはらんだ政権運営が続く。共同通信の世論調査では、昨年10月の就