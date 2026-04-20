日本野球機構（ＮＰＢ）は２０日、侍ジャパン・井端弘和監督の退任を正式発表した。次期監督は決まり次第、発表するという。侍ジャパンは連覇を狙った３月のＷＢＣでベネズエラに敗れ、準々決勝敗退。井端監督は退任を示唆していた。２０１７年のコーチ就任から侍ジャパンに尽力。２３年９月から監督に就任した。同年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップでは優勝に導いた。２４年３月の強化試合（対欧州選抜）では大