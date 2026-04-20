エティハド航空は、アブダビ〜ムンバイ・デリー線へのエアバスA321LR型機の導入を拡大する。両路線の1日4往復のうち、2往復に投入する。残る2往復はボーイング787型機やエアバスA350型機などの大型機で運航しており、サービスを強化する。座席数はファーストスイート2席、ビジネスクラス14席、エコノミークラス144席の計160席。ファーストスイートには20インチ4Kモニター、ワイヤレス充電、同伴者用スペースを設けている。高速Wi-F