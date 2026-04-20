LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で、「Coke ON ドリンクチケット」などが当たる「コカ・コーラガチャ」を開始した。1等の賞品がなくなり次第、企画は終了する。 LINEマンガのアプリ内で、ガチャチケット1枚につき1回「コカ・コーラガチャ」を回すことができる。4月中は、LINEマンガの公式LINEアカウントを友だち登録しているユーザーに、毎日ガチャチケット