クオカードは、LINEギフトで「QUOカードPay」の取り扱いを開始した。SBギフトが運営する「QUOカードPay」ショップで購入できる。 「QUOカードPay」はスマートフォンで使えるデジタルギフト。クオカードが提携するコンビニやスーパー、家電量販店などで利用可能。メールアドレスの登録や専用アプリは不要で、不足分は現金と併用できる。 LINEギフトの「QUO