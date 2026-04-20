ロッテの公式X（旧Twitter）アカウントは4月19日、投稿を更新。グッズ配布イベントで実施した緊急措置について、賛否両論が寄せられています。【画像全文】ロッテ公式、イベントで緊急措置「開始時間より前倒しをして配布を実施」同アカウントは「【お詫び】アジアに恋して × CUTIE STREET スプーン配布イベントについて」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「この度、4月19日（日）に原宿・竹下口パークで実施したオリジナルスプ