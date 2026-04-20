All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うマツダの車」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：MAZDA CX-60／40票2位にランクインしたのは、マツダの新世代ラージ商品群の第一弾である「MAZDA CX-60」です。FR（後輪駆動）ベースの力強いプロポーションと、日本の美意識を反