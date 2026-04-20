数々のセッション現場で活躍するドラマーの石若駿が19日までにインスタグラムを更新し、第2子となる男児の誕生を報告した。【写真】赤ちゃんと“手つなぎ” 石若駿、第2子男児誕生を報告【インスタ投稿】石若は「Welcome to the world！」と書き出し、「昨日、朝方、Second babyとなります息子が誕生しました。産まれてきてくれてほんとにほんとにありがとう」と喜びをつづった。さらに「妻よ娘も活発な中ずっとベイビーもだい