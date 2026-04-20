◇高校野球春季九州大会飯塚3―2長崎西（2026年4月20日平和リース）しっかりと引きつけて逆方向に放った打球は左中間に弾んだ。飯塚の背番号13で9番の瀬口一誠（3年）が2―2の9回にサヨナラ打を放った。人生初の劇打に「自分が決めてやろうという気持ちだった」とさわやかな表情を浮かべた。昨秋は背番号9だったが、状態が上がらず今春は2桁番号に。「（吉田）監督を見返してやる気持ち」と負けん気と向上心は消えなか