NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。ヤクルトは増居翔太投手とモイセエフ ニキータ選手を抹消しました。増居投手はトヨタ自動車からドラフト4位で加入したルーキー。12日の巨人戦、2点リードの8回に2番手としてプロ初登板を飾ると、3三振を奪って無失点とします。さらに19日の巨人戦でプロ初先発のマウンドへ。5回75球を投げ被安打2、4奪三振、与四球1、1失点の好投でプロ初勝利をマークしました。2年目のモイセエフ ニキータ選