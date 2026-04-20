◇ア・リーグガーディアンズ8―4オリオールズ（2026年4月19日クリーブランド）ガーディアンズのオースッティン・ヘッジズ捕手（33）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦後にグラウンドで恋人にプロポーズし、見事にハートを射止めた。同捕手は試合に「8番・捕手」でフル出場。打撃では4打数1安打、守備では5投手を巧みにリードし、チームを連勝、カード勝ち越しに導いた。試合後にはユニホーム姿のままで、