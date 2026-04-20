NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。巨人は丸佳浩選手と山瀬慎之助選手を抹消しました。19年目の丸選手は、ここまで8試合に出場し、14打数1安打、4打点で打率.071と振るわず。直近2試合はスタメン出場となっていましたが、無安打に倒れました。ともに抹消となった7年目の山瀬選手は、開幕一軍を勝ち取りここまで4試合でスタメンマスクをかぶりました。しかしいずれの試合も勝利に導くことはできず。打撃面では、11日のヤクルト