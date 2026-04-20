タレント山之内すず（24）が20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。京都府南丹市で市立園部小に通う安達結希さんの遺体が遺棄され、遺体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者が逮捕された事件で、多くのデマ情報が拡散されたことについて言及した。この事件では、台湾のテレビ局が日本のSNS上での誤情報を元に「父親は中国籍」「中国籍の継父は財産目当ての結婚」などと報道。誤報だったとして謝罪する声明を発表し