【実写映画「Call of Duty」】 2028年6月30日 公開予定 Activision Blizzardは、実写映画「Call of Duty」を2028年6月30日に公開すると発表した。 本作はParamountとActivisionが共同で開発、製作している映画。タイトルは未定で、Peter Berg氏が監督を務める。ゲーム「Call of Duty」を原作として、シリーズの魅力を描くという。 Peter Berg氏は「ヘラクレス」製作総指揮