NECは4月20日、地域金融機関向けサイバーセキュリティ対策モデル「サイバーセキュリティ共同センター」を同日より提供開始したことを発表した。同モデルは、金融機関向けに導入を進めている、金融庁ガイドラインに準拠したサイバーセキュリティ対策の知見や、導入から運用までのノウハウを体系化したもの。○地域金融のサイバー対策はなぜ難しいのか？共同センターの狙いNECは金融機関では非競争分野であるサイバーセキュリティに