米国家安全保障局(NSA)がAnthropicの最新AIモデルのプレビュー版「Mythos Preview」を利用していることが明らかになった。国防総省(DoD)がAnthropicを「サプライチェーンリスク」と位置づけて利用を制限しようとしている最中の出来事であり、政府内の矛盾した姿勢が浮き彫りになっている。.