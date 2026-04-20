K-POP女性アイドル界の“今の序列”が、もはや隠しようもないほど鮮明になってきた。その手がかりになるのが、韓国企業評判研究所が毎月発表している「ブランド評判」ランキングだ。【写真】ジェニーの“限界ギリギリショット”ブランド評判指数は、消費者のオンライン上の行動習慣がブランド消費に大きな影響を与える点に着目し、ブランドビッグデータ分析を通じて算出される指標のこと。結論からいえば、今年1月から4月までの流