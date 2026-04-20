【新華社東方4月20日】中国海南省東方市で18日夜、伝統的な祝日「三月三（旧暦3月3日、今年は4月19日）」に合わせてドローンと花火が織り成す光のショーが披露された。「三月三」は同省のリー族やミャオ族などの少数民族にとって特に重要な祝日とされる。期間中、対歌（歌の掛け合い）や舞踊、スポーツイベントなどがにぎやかに行われ、各民族の人々が共に祝い、多様な文化を共有し、心の交流を深める。（記者/陳子薇）