森永乳業では、五感でチョコを贅沢に味わうアイス｢Variche(バリッチェ)｣シリーズの味わいとパッケージデザインのリニューアルを行い、2026年4月13日(月)から発売されています。分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新しい体験はやみつきになります。実際に食べてみた感想もまじえながら紹介します。 SNSでも話題のアイス 天面に広がるチョコレートをスプーンで砕いて食