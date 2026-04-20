NPBエンタープライズは20日、侍ジャパントップチームの井端弘和監督が、契約満了に伴い退任することを発表しました。井端監督は、2023年9月に監督就任。連覇を目指した今年3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)では、準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8で終わっていました。次期監督については決まり次第発表されるとのことです。＜井端弘和監督 コメント＞「まず、これまで関わってくださった選手、スタッフの皆さん、NPB1