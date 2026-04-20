スーパーで購入したオレンジを再び自宅で収穫ーーそんな家庭栽培を投稿したInstagram動画が、424万回を超える再生を記録し話題となっています。【写真】種をまいて2週間、芽が出てきました！投稿したのは、「おうち園芸の案内人」として家庭菜園やガーデニングのコツを発信している、そらベジさん（@sora_gardenhack）。オレンジの栽培方法や収穫に至るまでの具体的な手順を公開しています。動画で紹介されている手順はシンプルで