マイナビと日本経済新聞社はきょう（20日）2027年卒業の大学生を対象とした「就職企業人気ランキング」の中国・四国エリア版を発表しました。 【ランキング表】学生が就職したい人気企業 中国・四国エリアはどこの会社？ 「自動車メーカー」「インフラ企業」が人気 調査結果によりますと、「マツダ」が得票数124票で7年連続の首位を獲得。2位には米卸売業の「食協」（116票）が前年の4位からランクアップし、3位は