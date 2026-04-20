「ずんだもん」が池袋に登場！ 大川ぶくぶ先生描き起こしグッズや、特別展示など盛りだくさんの限定POP UP SHOP大人気キャラクター「ずんだもん」のファン必見！2026年4月24日から5月10日までの期間、「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて「ずんだもん POP UP SHOP mini in あみあみ」が開催されます。大川ぶくぶ先生による新規描き起こしイラストを使用した新商品の数々が登場。さらに、会場では実際のグッズの質感