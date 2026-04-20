4月19日付けの男子世界ランキングが発表された。【写真】愛しのワイフと熱烈ハグ米国男子ツアー「RBCヘリテージ」を制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が7位から3位に浮上。自身初のトップ3入りとなった。出場しなかった松山英樹は1ランクダウンの15位。RBCヘリテージを60位タイで終えた久常涼は56位から57位に後退した。日本勢3番手以下は中島啓太（129位）、金谷拓実（130位）、比嘉一貴（143位）、金子駆大（1