テレビ朝日アナウンサーの安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。弟や祖父母と楽しんだラウンドの様子を公開した。【動画】安藤萌々の豪快ドロースイング「4月はゴルフの予定がなかったのですが、、先日、弟と祖父母と予定が合ったのでラウンドへ！」と、久々のプレーを報告。「この日は2バーディー！！しかし、トリが3つも出る、、出入りの激しすぎる日でした」と振り返りつつ、「ギリギリ80台、、、」とスコアも明かした。投稿