神谷そらが自身のインスタグラムを更新。4月18日に23歳の誕生日を迎えた当日、参戦中の国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディース」でホールインワンを達成したことを投稿した。【トップの大きさが半端ない！】280yを超える神谷そらのぶっ飛びスイング神谷が「まさかの誕生日にプロ第1号ホールインワン」を達成したのは、大会2日目、13番ホールだった。165ヤードを8番アイアンで放ったショットは見事にカップイン。その記念のボー