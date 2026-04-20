南関東限定の短期騎手免許を取得し、先週の大井開催で騎乗を開始したエリオネ・シャベス（42＝スウェーデン）が20日、浦和5Rをヨルデモアーサーで勝利。日本初勝利を達成した。通算23戦目。シャベスは「大井ではたくさん乗って勝てなかったので、勝ててうれしいです。この短期免許期間中に、できるだけ多く勝ちたいです」と柔らかな笑顔で語った。