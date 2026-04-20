NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。阪神は伊原陵人投手を抹消しました。伊原投手は前日19日の中日戦に先発登板。初回2アウトの場面からヒットと四球でランナーをため、先制タイムリーを献上すると、その後は四球で満塁のピンチ。ここでも押し出しの四球で追加点を許していました。2回のマウンドにもあがるも、1アウトからヒットを浴び、石伊雄太選手の2ランを被弾。その後も死球やヒットでランナーを背負いました。ここで伊原