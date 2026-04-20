お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が18日、自身のブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんの英検2級の一次試験に合格したことを報告した。【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショットを披露ブログで「結果発表」と題し、絵文字を交えながら「誠希千と約束していたのでバッティングセンターへ！」と切り出し。9歳の次男・誠八くんも一緒にバッティングセンターに行ったことを報告した。